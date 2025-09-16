Spotify down il 16 settembre: cosa succede? (update)

Problemi per Spotify nel primo pomeriggio di oggi, martedì 16 settembre: è in corso un down segnalato da parecchi utenti, ma non generalizzato. Chi ne è colpito, non riesce a riprodurre canzoni e playlist in streaming dai suoi device. Come sempre accade in questi casi, la testimonianza arriva dal portale Downdetector. Il grafico seguente mostra la situazione nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo. Forniremo qui tutti gli aggiornamenti.

Il down di Spotify del 16 settembre 2025

Qualcosa è andato storto ( Something went wrong ), è questo il messaggio di errore che stanno vedendo comparire in molti sugli schermi dei dispositivi. L’app non riproduce le canzoni in streaming. Sono diversi i post sui social che lo segnalano.

Come mostra il grafico allegato in apertura, i primi malfunzionamenti si sono verificati poco prima delle ore 15:00, incrementando poi rapidamente fino a raggiungere il picco. Non ci sono aggiornamenti ufficiali in merito da parte della società.

Curiosamente, il down odierno di Spotify arriva a un solo giorno di distanza da un annuncio molto importante diramato dalla piattaforma: ora, anche gli utenti Free (senza abbonamento Premium) possono scegliere liberamente quale canzone ascoltare in streaming. Il merito è della funzionalità Pick & Play. La novità non può ad ogni modo essere ritenuta responsabile dell’anomalia.

Aggiornamento (16 settembre 2025, 15:37)

Il volume dei feedback inviati dagli utenti della piattaforma è in rapida diminuzione. Significa che i problemi sono in via di risoluzione. Trattandosi di un servizio dalla portata globale, anche uno stop parziale può interessare decine di milioni di account.

Aggiornamento (16 settembre 2025, 16:10)

Segnalazioni pressoché azzerate. Il down di Spotify che si è verificato questo pomeriggio può considerarsi definitivamente risolto. Non sono stati forniti dettagli in merito alla sua causa e, a quando abbiamo appreso dai feedback, non ha interessato tutti gli utenti. Si può tornare ad ascoltare musica in streaming senza interruzioni.