Spotify: ascolto singola traccia senza abbonamento

Dopo il supporto per lo streaming lossless (solo per abbonati), Spotify ha annunciato tre novità per gli utenti Free, una delle quali permette finalmente di avviare la riproduzione di una singola traccia. Non è più necessario sottoscrivere l’abbonamento Premium che ora costa 11,99 euro/mese.

Novità di Spotify senza abbonamento

La maggioranza degli utenti senza abbonamento (in totale sono oltre 400 milioni) era “costretta” ad ascoltare i brani musicali di un album o una playlist in ordine casuale. Spotify ha finalmente eliminato questa restrizione con la funzionalità Pick & Play.

Gli utenti Free possono ora aprire l’app e avviare la riproduzione di una singola traccia. Questa libertà di estende alla ricerca con la funzionalità Search & Play e alla condivisione con la funzionalità Share & Play. Rimangono le altre restrizioni, come le inserzioni pubblicitarie, i salti traccia limitati e l’impossibilità del download per l’ascolto offline.

Gli utenti senza abbonamento possono sfruttare altre funzionalità, come la possibilità di inviare messaggi attraverso l’opzione di condivisione. Spotify ha elencato quelle gratuite per tutti nel comunicato stampa.

È possibile creare playlist personalizzate aggiungendo le tracce scelte e quelle suggerite dall’algoritmo. Per ogni playlist è disponibile l’opzione per creare una copertina caricando un’immagine e aggiungere vari elementi, tra cui testo, colori di sfondo e sticker.

Gli utenti Free possono inoltre utilizzare le daylist, ovvero playlist personalizzate che cambiano durante il giorno in base alle abitudini di ascolto. La scelta della singola traccia è possibile anche nella playlist Discover Weekly. Infine si può leggere il testo del brano musicale durante la riproduzione.