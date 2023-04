Spotify down: la musica si è fermata (update)

Problemi per Spotify, nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo il servizio è down. Non è chiaro quale sia la natura dello stop. Ignote le ragioni, ma il sito Downdetector conferma il malfunzionamento del servizio, il più utilizzato al mondo per lo streaming musicale. Interviene sulla questione anche uno dei profili ufficiali Twitter, con il seguente messaggio: Qualcosa non va, lo stiamo esaminando, grazie per le vostre segnalazioni! .

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports! — Spotify Status (@SpotifyStatus) April 19, 2023

Il down di Spotify di mercoledì 19 aprile 2023

È lecito attendersi ulteriori aggiornamenti a breve. C’è anche la pagina dedicata agli sviluppatori per il monitoraggio delle Web API, a dare per fuori uso la maggior parte delle componenti, come visibile nello screenshot qui sotto.

Questa, invece, l’impennata delle segnalazioni comparse su Downdetector e citate in apertura, relative ai problemi incontrati dagli utenti su Spotify.

Quasi inevitabilmente, l’hashtag #spotifydown ha in pochi minuti scalato le classifiche delle condivisioni sui social network.

Insomma, se in questo momento non riuscite ad accedere allo streaming musicale del servizio, non siete soli.

Il down è segnalato a livello globale, come si legge sui siti della stampa internazionale. Immaginiamo che i tecnici dell’azienda siano già al lavoro con l’obiettivo di risolvere il problema nel minor tempo possibile.

Attualmente, Spotify conta oltre 500 milioni di utenti in più di 180 paesi del mondo, 205 milioni dei quali con abbonamento premium. Il suo catalogo è composto da circa 100 milioni di canzoni e da 5 milioni di podcast.

Aggiornamento (19/04/2023, 14.58): tutto dovrebbe ora essere tornato alla normalità, il down è durato meno di un’ora. Chi ancora non riesce ad accedere allo streaming, dovrà pazientare qualche altro minuto.

Everything’s looking much better now! Give @SpotifyCares a shout if you still need help. — Spotify Status (@SpotifyStatus) April 19, 2023

