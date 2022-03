Spotify: ecco i link alle info affidabili sul Covid

Sebbene da quando il Covid-19 ha iniziato a far parlare di sé la situazione risulti essere nettamente migliorata, purtroppo continua ad essere presente nel mondo. Tenendo conto della situazione, Spotify ha recentemente cominciato ad implementare link a informazioni affidabili nei contenuti relativi al coronavirus SARS-CoV-2.

Spotify: ecco il pulsante per visionare le informazioni sul Covid-19

In pratica, si tratta di un pulsante di colore blu accesso visibile al centro della pagina che rimanda a una sezione contenente link al sito dell’OMS e podcast/show sull’argomento provenienti dalle migliori fonti giornalistiche o comunque che contengono fatti verificati in maniera indipendente.

La novità è stata introdotta da qualche ora a questa parte in tutto il mondo, Italia compresa. Potrebbe però non ancora essere fruibile da parte di tutti, ma in tal caso si tratta solo di attendere un po’ per poterla visualizzare, sia nell’app per smartphone e tablet di Spotify che sulla versione desktop del servizio.

Da notare che l’iniziativa era stata annunciata da Spotify tempo addietro, dopo che il servizio era stato accusato di diffondere fake news in merito alla pandemia. A far particolare scalpore è stato il podcast di Joe Rogan, che ha spesso ospitato no vax e altre personalità borderline e che ha portato molti artisti ad abbandonare la piattaforma per protesta, al fine di dare un segnale forte all’amministrazione di Spotify.

Resta da capire, dunque, quali saranno le posizioni assunte da coloro che si erano schierati contro i no vax di Spotify e se l’aggiunta di questa nuova feature sul celebre servizio di streaming musicale riuscirà a far da paciere.