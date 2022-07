Spotify ha comprato il gioco musicale Heardle

Dopo aver messo le mani su AI Sonantic, Spotify ha messo a segno una nuova e presumibilmente fruttuosa acquisizione: quella di Heardle, un gioco musicale lanciato a marzo 2022 dalla casa di produzione britannica Studio Omakase e ispirato al tanto chiacchierato Wordle.

Spotify acquisisce Heardle

Ogni giorno il gioco proponeva di indovinare una canzone, prelevata da da un elenco di brani più ascoltati in streaming negli ultimi dieci anni, attraverso vari indizi audio per un massimo di sei tentativi, dalle prime note d’apertura, fornendo poi indicazioni man mano crescenti.

A rendere nota la buona nuova ci ha pensato direttamente Spotify, mediante la pubblicazione di un comunicato ufficiale. Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato al riguardo da Jeremy Erlich, responsabile globale della musica della celebre piattaforma di streaming audio.

Heardle ha dimostrato di essere un modo davvero divertente per connettere milioni di fan con la musica. Dal suo debutto, il gioco ha rapidamente avuto un seguito di fan fedele, e la sua natura è in allinea con i nostri piani per approfondire l’interattività nell’ecosistema Spotify.

Non sono stati forniti dettagli in merito al prezzo pagato per l’acquisizione, ma Spotify ha fatto sapere che implementerà Heardle nel prossimo futuro, almeno per quel che concerne il mercato statunitense.

Nel mentre, il gioco continuerà ad essere fruibile, in maniera completamente gratuita, tramite il relativo sito Web, ma solo in alcuni paesi anglofoni come Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. In Italia, invece, Heardle non è più fruibile e visitando la relativa home page compare un messaggio promozionale di Spotify.