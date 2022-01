Spotify Hi-Fi rimandato a data da destinarsi

Spotify aveva annunciato di voler rendere disponibile una sua variante Hi-Fi circa un anno fa, in modo tale da permettere agli utilizzatori del servizio di sottoscrivere un piano di abbonamento con audio di qualità lossless. Il lancio di Spotify Hi-Fi sarebbe dovuto avvenire entro la fine del 2021, ma di fatto ciò non è mai accaduto.

Spotify: a quando l'abbonamento con audio di qualità lossless?

Interessati a sapere come si stesse evolvendo la vicenda, numerosi fan del servizio hanno cercato di ottenere maggiori delucidazioni al riguardo tramite il sito Web della community messo ufficialmente a disposizione dalla piattaforma. L'azienda ha quindi fornito una risposta ai fan, promettendo che rilascerà aggiornamenti sulla questione non appena ciò sarà possibile, ma che purtroppo al momento non ha informazioni da condividere con il pubblico. Il lancio di Spotify Hi-Fi è allora da considerarsi rimandato a data da destinarsi.

Riportiamo di seguito in forma tradotta quando esattamente dichiarato da Spotify.

Sappiamo che l'audio di qualità Hi-Fi è importante per voi. Lo è anche per noi, e non vediamo l'ora di portare l'esperienza Spotify Hi-Fi ai nostri utenti Premium in futuro. Al momento, però, non possiamo darvi dettagli temporali a riguardo. Ovviamente, vi terremo informati non appena sarà possibile”.

A peggiorare la situazione è stato sicuramente il fatto che Apple Music e altre soluzioni concorrenti hanno deciso di introdurre l'audio Lossless e Spatial nel 2021. In particolare, apple ha altresì scelto di rendere fruibile la suddetta opzione per tutti i suoi utenti senza applicare alcun costo aggiuntivo, mentre Spotify aveva fatto sapere che la variante Hi-Fi sarebbe stata destinata soltanto agli utenti Premium.