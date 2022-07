Spotify introduce la nuova playlist Friends Mix

Spotify ha da poco annunciato il lancio di una nuova funzionalità che di certo saprà ben attirare l’attenzione dei più, in special modo di chi ha tanti amici che a loro volta fanno uso del servizio. Il colosso della musica in streaming ha infatti lanciato Friends Mix, una speciale playlist – ramo su cui sta lavorando già da qualche tempo e su più fronti – che consente di ascoltare e scoprire nuova musica in base ai gusti musicali degli amici, appunto.

Spotify: ecco come funziona Friends Mix

Più precisamente, Friends Mix mette insieme una sequenza di brani sulla base di quel che piace o che è di tendenza nella propria cerchia di conoscenze o amici. La playlist viene generata automaticamente e presentata nella sezione “Create per te” della schermata “Ricerca” di Spotify.

Se Friends Mix non compare, Spotify suggerisce di selezionare “Crea una playlist Blend” dal tile “Create per te” all’interno della scheda “Ricerca” e invitare un amico a unirsi alla playlist. Dopo che è stato accettato l’invito, Spotify genera una playlist con un’immagine di copertina personalizzata con i brani più ascoltati che si aggiorna quotidianamente adeguandosi alla tipologia dei contenuti riprodotti. Quando si avranno tre playlist Blend con un solo amico/a, verrà attivata la possibilità di creare un Friends Mix.

Spotify ha pensato a questa feature perché negli ultimi mesi gli analisti interni hanno notato un crescente interesse degli utenti per quel che i loro amici stanno ascoltando, tant’è vero che oltre 11 milioni di playlist sulla celeberrima piattaforma di streaming musicale contengono la parola “amico” nel titolo, anche con chiari riferimenti a nomi specifici.

Attualmente Friends Mix è fruibile solo su dispositivi iOS/iPadOS e su desktop, tutti gli altri dovranno attendere ancora per poterne fruire.