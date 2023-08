Spotify lancia l'IA DJ: crea una stazione radio più interattiva!

Lo scorso maggio abbiamo parlato della volontà di Spotify di puntare sull’IA DJ, concepita per rendere l’esperienza di ascolto più interattiva e personalizzata tramite una trasmissione radiofonica realizzata dall’intelligenza artificiale. Testata attivamente negli Stati Uniti per lungo tempo, sta finalmente arrivando nel resto del mondo…ma non in Europa. In vista del debutto in Italia, andiamo a notare le funzionalità ora offerte dal colosso dello streaming musicale.

Spotify distribuisce l’IA DJ

Il servizio di streaming numero uno al mondo ha appena annunciato che la funzione DJ basata sull’intelligenza artificiale è da oggi disponibile in 50 nuovi mercati in tutto il mondo, dall’Australia allo Zimbabwe. In Europa finora il rilascio è esclusivo a Irlanda, Svezia e Regno Unito, per test preliminari in vista della distribuzione generale. Con DJ Spotify personalizza le playlist e l’esperienza d’uso a tutti gli utenti grazie alla generazione di pseudo-trasmissioni radiofoniche con speaker IA dinamico, pronto a commentare – per ora solo in inglese – le canzoni in riproduzione.

Spotify afferma che DJ offrirà consigli musicali personali sullo stile di Discover Weekly, cercando brani mai sentiti prima che seguono i gusti confermati dalle abitudini di ascolto dell’utente. Non mancheranno momenti di ironia, con battute e prese in giro, ma anche conversazioni più serie. Insomma, il DJ di Spotify è estremamente versatile e pronto a dare più vita all’ascolto di musica. Per accedervi bisogna avere un account Spotify Premium, aprire l’app mobile su Android o iOS, cercare il feed Musica e attivare DJ.

Nel frattempo, i gestori della piattaforma di streaming hanno confermato a fine luglio 2023 l’aumento di prezzo di Spotify Premium anche in Italia, per tutte le modalità di abbonamento disponibili.