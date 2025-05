Spotify mostra quante volte un episodio podcast è stato ascoltato

Quando si tratta di podcast, non ce n’è per nessuno. YouTube domina incontrastato. Ma Spotify gioca le sue carte con astuzia. L’ultima novità del colosso dello streaming? Una funzione che permette agli utenti di vedere quante volte un episodio podcast, audio o video, è stato effettivamente ascoltato o visto.

Per i creator, si tratta di una svolta: finalmente possono valutare con precisione quali argomenti funzionano meglio. Per gli ascoltatori, diventa un indicatore di qualità in un mare di proposte sempre più vasto.

Nuova funzione di Spotify: ora si può vedere quante volte è stato ascoltato un episodio podcast

Spotify ha presentato “plays“, una metrica inedita che rende visibile la popolarità di ogni singolo episodio podcast. È la prima volta che un dato simile diventa accessibile sia ai creatori che agli ascoltatori. Il numero di “plays” apparirà accanto all’episodio in tutta l’app, dalla home page alla pagina dello show, passando per quella dell’episodio stesso. Anche i creatori potranno consultarlo su Spotify for Creators e Megaphone.

La nuova metrica di Spotify è un modo per incoraggiare gli utenti a esplorare podcast particolarmente apprezzati, ma che non conoscono. Per chi crea contenuti, questi numeri grezzi valgono oro. Non solo rivelano quali temi hanno fatto centro, ma permettono finalmente di vedere come si posizionano rispetto agli altri contenuti dello stesso settore.

Crescita record per Spotify

Per Spotify, questo è sicuramente momento felice. E i numeri del primo trimestre parlano chiaro: c’è stato un aumento di 5 milioni di nuovi abbonati premium, per un totale di 268 milioni. Il momento giusto per colmare il divario con YouTube e agganciare nuovi utenti con funzioni interessanti.