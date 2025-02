Spotify Music Pro con HiFi quasi pronto al lancio

Era il 22 febbraio 2021 quando Spotify lanciò il guanto di sfida ad Apple Music, promettendo l’arrivo di Spotify HiFi entro la fine dell’anno. Quattro anni dopo, di quella funzione non c’è ancora traccia. Un ritardo da record, che ha trasformato un annuncio in un’odissea senza fine.

Spotify HiFi in arrivo nel 2025 con Music Pro

Nel frattempo, i rivali si sono mossi. Apple Music ha introdotto l’audio lossless e in alta risoluzione pochi mesi dopo, senza costi aggiuntivi per gli abbonati. Amazon ha seguito a ruota, eliminando il sovrapprezzo per la musica in qualità CD. Due mosse aggressive che hanno mandato in tilt i piani di Spotify.

Da allora, Spotify HiFi è diventato un fantasma. Qualche avvistamento nel codice dell’app, voci di dipendenti che già lo usano, ma nessun aggiornamento ufficiale. Secondo alcuni, il motivo è da attribuire ai diritti musicali: Spotify non avrebbe ancora strappato gli accordi necessari con tutte le major. Ma forse c’è dell’altro.

Spotify Music Pro, un pacchetto ancora misterioso

Spotify sembra aver capito che la sola qualità audio non basta a giustificare un abbonamento “deluxe”. Così ha ripensato il piano, trasformando HiFi in un pacchetto più ampio: Music Pro. Cosa includerà? Prevendite esclusive per i concerti, strumenti per i DJ, karaoke, ottimizzazione per cuffie e speaker… Le ipotesi si sprecano, ma i dettagli latitano.

2025, l’anno della verità (forse)

Quel che è certo è che Spotify sta tornando a parlare del progetto. Il CEO Daniel Ek ha menzionato più volte un imminente livello deluxe, promettendo “il doppio della musica nel 2025“. Music Pro costerà 5-6 dollari in più al mese rispetto all’abbonamento standard. Ma arriverà davvero quest’anno? O sarà l’ennesimo rinvio di una telenovela infinita? Come diceva Battisti, lo scopriremo solo vivendo…