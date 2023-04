Spotify: nuovo widget disponibile su iPhone con iOS 16

A pochi giorni dall’arrivo di Spotify su Strava, per la gioia di tutti gli utenti che amano allenarsi con la giusta musica in sottofondo, il servizio di streaming musicale riceve un’altra novità che farà molto piacere a coloro che sono in possesso di un iPhone con iOS 16. Da ieri, 13 aprile 2023, è infatti possibile aprire Spotify ancora più velocemente grazie al widget inedito presente nella schermata di blocco dello smartphone della Mela.

Spotify migliora ancora su iOS

Come annunciato da MattSuda all’interno del blog della community, dopo aver aggiunto il nuovo widget Spotify alla schermata di blocco basterà un tocco per aprire l’app. Disponibile ufficialmente per tutti gli utenti, richiede obbligatoriamente l’uso di iPhone con iOS 16 o versioni successive e, naturalmente, l’aggiornamento dell’app di Spotify all’ultima versione disponibile su App Store.

Per accedervi è necessario tenere premuto lo schermo dell’iPhone una volta sbloccato, fino alla comparsa del pulsante dedicato alla personalizzazione. Dopodiché, l’opzione “Aggiungi widget” consentirà di raggiungere le varie soluzioni offerte da Spotify, che si potranno trascinare sullo schermo in un attimo. Una volta scelta la posizione desiderata, basta chiudere le opzioni di personalizzazione e il gioco è fatto!

La funzionalità rimane comunque davvero semplice, in quanto aggiunge semplicemente una scorciatoia all’app e nessun’altra grande novità.

Nel frattempo, ricordiamo che gli sviluppatori del servizio di streaming stanno anche lavorando sul restyling completo del profilo Spotify, scovato a fine marzo da Chris Messina. Insomma, è evidente che l’azienda stia riflettendo su sempre più stratagemmi per migliorare l’esperienza utente anche sul fronte estetico.