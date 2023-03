Spotify prepara restyling completo profilo

A nemmeno 24 ore dal lancio dei Niche Mixes su Spotify, il servizio di streaming musicale si appresta a modificare radicalmente l’aspetto dei profili con un aggiornamento dell’interfaccia senza precedenti. Gli analisti e i tipster hanno iniziato a ricevere in test un design inedito, potenzialmente in arrivo nel corso dei prossimi mesi a partire da mercati selezionati.

La piattaforma svedese continua a implementare nuove funzionalità per le sue versioni mobile e web, questa volta testando una UI rinnovata per la sezione del profilo utente. A mostrarla su Twitter è Chris Messina, come potete vedere giusto sotto.

This is big! Spotify is previewing a new profile design! 👤

It appears that more profile cards will be coming soon.

It recommends discovering "more features" to "get the most of your listening experience".#NewSpotify pic.twitter.com/Qcctw3PJU7

Chris Messina