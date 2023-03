Spotify annuncia Niche Mixes, nuove playlist molto bizzarre

Spotify introduce una nuova funzionalità al suo pacchetto per lo streaming di musica e podcast. Dopo il lancio del restyling dell’app, la società svedese presenta Niche Mixes, una serie di playlist personalizzate che combinano brani familiari e nuovi consigli in categorie stranamente specifiche, dai titoli che potrebbero confondere non pochi fedeli utenti del servizio. Come funziona?

Alla scoperta di Spotify Niche Mixes

I “Niche Mixes” operano in maniera piuttosto elementare: con l’obiettivo di personalizzare maggiormente l’esperienza d’uso a ciascun utente, gli algoritmi della piattaforma di streaming musicale introdurranno nella libreria e nelle ricerche dei mix davvero specifici. Negli esempi forniti dall’azienda si notano il “Feel Good Morning Mix” per cominciare la giornata con un’atmosfera positiva, ma anche il “Driving Singalong Mix” per cantare tutti assieme durante un lungo viaggio in macchina.

sorry im just utterly mesmerized by the assortment of playlists spotify auto generated for me. what is eggpunk. battle clown music? am i having a stroke pic.twitter.com/uc4T903Db1 — 🥩DOOR TO DOOR SECONDHAND MEAT SALESMAN🥩 (@L0ST_VEGAS) November 22, 2022

Nel tweet soprastante, invece, pubblicato durante l’avvio dei test della feature a fine 2022, notiamo categorie ancora più strane come “Sad Pirate Mix”, “Goblincore Mix” o “Vampire Mix”. In breve, come spiega Spotify, gli utenti riceveranno “un mix personalizzato che combina musica di artisti, generi e decenni che già conosci e ami con canzoni che pensiamo possano piacere, per qualsiasi gusto”.

Al momento della scrittura della notizia i Niche Mix di Spotify sono accessibili solo tramite ricerche in inglese, sia per utenti gratuiti, sia per Premium. Una selezione di mix è generalmente disponibile nell’hub personale, cosicché chiunque possa gustarsi qualche brano di nicchia, arricchendo le proprie playlist personali nelle quali gli algoritmi non hanno alcun impatto.

Non è chiaro, per ora, se la feature verrà localizzata anche in italiano o se resterà disponibile esclusivamente nella lingua inglese.