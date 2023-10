Spotify offrirà 150.000 audiolibri ai clienti Premium

Spotify ha comunicato martedì scorso una novità per i suoi abbonati premium nel Regno Unito e in Australia: la possibilità di ascoltare gratuitamente fino a 15 ore di audiolibri al mese. Si tratta di una funzione che arricchisce l’offerta di Spotify, già nota per la sua vasta selezione di musica e podcast. Gli utenti premium potranno scegliere tra una collezione di 150 mila titoli di audiolibri, tra cui classici della letteratura, bestseller e opere originali. Questa funzione sarà disponibile anche negli Stati Uniti entro la fine dell’anno.

Spotify sfida Audible di Amazon

Il gigante dello streaming musicale sta cercando di diversificare le sue fonti di guadagno con altri formati che attraggono gli ascoltatori, come i podcast e gli audiolibri. L’anno scorso, Spotify ha lanciato il suo servizio di audiolibri negli Stati Uniti, offrendo una vasta selezione di titoli da ascoltare gratuitamente o a pagamento. Con questa mossa, Spotify ha sfidato Audible, il leader del mercato degli audiolibri, che appartiene ad Amazon.

“Oggi il mercato degli audiolibri è controllato da un solo grande attore. E come per la musica e i podcast, pensiamo che ci siano molti più consumatori che vogliono ascoltare gli audiolibri“, ha affermato Daniel Ek, fondatore e CEO di Spotify, durante l’evento che si è tenuto martedì a New York. “Siamo molto entusiasti di offrire a creatori e consumatori tutti gli straordinari strumenti che abbiamo sviluppato per permettere una maggiore scoperta di questi fantastici audiolibri in tutto il mondo“, ha aggiunto.

Spotify ha annunciato l’anno scorso di voler raggiungere un miliardo di utenti entro il 2030 e di generare un fatturato annuale di 100 miliardi di dollari. Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi, l’azienda ha investito molto nella sua espansione nei podcast e negli audiolibri, due formati che richiedono costi elevati ma che promettono anche margini alti.

La nota piattaforma di streaming musicale, infatti, ha alzato i prezzi dei suoi abbonamenti premium in diversi Paesi, tra cui Stati Uniti e Regno Unito, a luglio. Questa decisione non è stata casuale, ma è stata motivata dal valore aggiunto che Spotify offre ai suoi utenti. Infatti, ha ampliato la sua offerta con podcast e audiolibri di qualità, che richiedono investimenti elevati, ma che garantiscono anche un’esperienza di ascolto più ricca e varia.

Audiolibri gratuiti per gli abbonati premium di Spotify

L’azienda ha annunciato la possibilità di ascoltare gratuitamente una vasta selezione di audiolibri. Gli abbonati premium potranno scegliere tra oltre 150 mila titoli di audiolibri, inclusi nel loro piano di abbonamento esistente, e ascoltare fino a 15 ore al mese. Se vorranno ascoltarne di più, potranno acquistare dei pacchetti aggiuntivi di 10 ore ciascuno. Questa funzione sarà disponibile solo per gli abbonati premium individuali o per i gestori dei piani familiari o duo.