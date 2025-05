Spotify permette l'acquisto diretto degli audiolibri su iPhone

D’ora in avanti, usando l’app di Spotify per iPhone è finalmente possibile l’acquisto diretto degli audiolibri. A fruire, però, sono solo gli utenti statunitensi, che adesso possono visualizzare i prezzi degli audiolibri e completare l’acquisto senza passare per il sistema di pagamento interno di Apple, similmente a quanto accade su Android e su desktop.

Spotify: acquisto diretto di audiolibri anche su iOS

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, Spotify ha introdotto gli audiolibri nel 2022, ma ha dovuto interromperne l’acquisto su iOS quello stesso anno, accusando Apple di ostacolare la concorrenza con pratiche troppo restrittive. Da quel momento, la piattaforma ha più volte fatto pressione per ottenere maggiore libertà nelle modalità di vendita all’interno della sua app.

La possibilità concessa adesso è il risultato di una una decisione giudiziaria che ha avuto un impatto importante sul controllo che Apple esercitava sulle transazioni delle app distribuite mediante App Store. A inizio aprile, una sentenza nella causa tra Epic Games e la “mela morsicata” ha sancito che quest’ultima non può più obbligare gli sviluppatori a usare esclusivamente il proprio sistema di pagamento né impedire che gli utenti vengano indirizzati verso metodi di acquisto esterni.

Secondo Spotify, inoltre, questa novità apre nuove possibilità per autori ed editori, facilitando l’incontro con nuovi ascoltatori e, di conseguenza, ampliando la portata del mercato degli audiolibri. Buttare giù le barriere legate all acquisto significa inevitabilmente incentivare più utenti a provare per la prima volta un audiolibro o a comprare titoli in maniera più spontanea.