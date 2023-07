Spotify potrebbe aggiungere i video musicali

Similmente a quanto già fatto da Apple Music, ben presto su Spotify potrebbero essere aggiunti i video musicali completi, una funzione questa che permetterà agli utenti del celebre servizio di streaming di guardare la suddetta tipologia di contenuti senza doversi affidare a soluzioni terze.

Spotify con video musicali

La notizia, sia ben chiaro, non è ancora ufficiale, ma è stata diffusa da Bloomberg. Al momento, la funzione potrebbe quindi trovarsi solo in fase di valutazione e non è dato per certo che venga effettivamente implementata.

Pare che Spotify stia cercando dei partner esterni che collaborino per rendere fruibile la visione video video nelle sue app, tenendo il passo con la concorrenza, andando ad aggiungere una funzionalità che su “altri lidi” pare essersi dimostrata particolarmente popolare.

Da tenere presente che già a inizio anno Spotify ha proposto una soluzione che ha permesso di dare un assaggio della cosa, lanciando clips, una nuova funzione che consente agli artisti di pubblicare video brevi per restare in contatto con i fan.

Fino a qualche tempo fa, invece, Spotify si era concentrata sui podcast, ma la sempre maggiore attenzione ai contenuti video da parte degli utenti ha probabilmente fatto rivalutare questo scenario all’azienda e per poter attrarre un maggior numero di utenti e diverse tipologie di pubblico ha quindi valutato di adeguarsi, o almeno così sembrerebbe in base a quanto riferito da fonti ben informate sui fatti in contatto con i piani alti del gruppo. Qualora lo scenario fosse confermato, maggiori dettagli si avranno sicuramente nelle settimane a venire.