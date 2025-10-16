Spotify lancia il primo canale TV, il debutto su Samsung TV Plus

Spotify ha passato anni a convincere il mondo che i podcast erano il futuro dell’intrattenimento, e forse non si sbagliava. L’azienda svedese ha stretto una partnership con Samsung per lanciare The Ringer, il suo primo canale televisivo vero e proprio, sulla piattaforma Samsung TV Plus. Trasmetterà 24 ore su 24.

The Ringer è lo studio di podcast fondato da Bill Simmons, una leggenda del giornalismo sportivo americano che ha trasformato il modo di parlare di basket, cinema e cultura pop. Ora tutto quel chiacchiericcio intelligente e quei dibattiti accaniti diventano un canale FAST, Free Ad-Supported Streaming TV, per chi ama gli acronimi, accessibile gratuitamente su qualsiasi dispositivo Samsung che supporti TV Plus.

Spotify arriva in TV con The Ringer: podcast non-stop su Samsung

Il canale trasmette contenuti selezionati dalla già vasta libreria di podcast video dello studio, una programmazione che spazia dal cinema alla NBA, dalla cultura nerd alla cucina d’autore.

The Rewatchables è probabilmente la punta di diamante: Bill Simmons, Chris Ryan, Sean Fennessey e altri membri della famiglia Ringer che sezionano film classici come “Ritorno al futuro” e “Alien” come se fossero casi clinici da studiare. È perfetto per chi ama il cinema, ma anche per chi ama ascoltare gente che parla di cinema con una passione che rasenta l’ossessione.

Higher Learning con Van Lathan e Rachel Lindsay affronta notizie, politica e cultura con il tipo di acume che manca alla maggior parte dei talk show tradizionali.

Speidi's 16th Minute, con Heidi e Spencer Pratt, veterani dei reality show che hanno trasformato la loro fama effimera in una carriera perpetua, analizzano gossip, cultura pop e tendenze social in episodi brevi. È trash intelligente, se esiste una cosa del genere.

Book of Basketball 2.0 è Bill Simmons che fa quello che sa fare meglio: parlare di NBA con la profondità di un professore universitario e l'entusiasmo di un dodicenne con una collezione di figurine.

The Big Picture è il paradiso per i cinefili: Sean Fennessey e Amanda Dobbins recensiscono film, discutono di premi cinematografici e fanno draft assurde tipo "i migliori film con Nicholas Cage che urla".

The Ringer-Verse è per i nerd: analisi approfondite di Star Wars, show Marvel, franchise fantasy e tutto quello che vive nell'universo della cultura geek.

The Recipe Club con Dave Chang, chef stellato, fondatore del gruppo Momofuku e conduttore di "Dinner Time Live" su Netflix. Chang porta il suo show dove parla di cibo, sport, musica, arte e vita con ospiti che hanno sempre qualcosa di interessante da dire.

House of R, con Mallory Rubin e Joanna Robinson è l'analisi definitiva per chiunque abbia mai amato Game of Thrones, Il Signore degli Anelli o qualsiasi universo immaginario complesso abbastanza da richiedere mappe e alberi genealogici.

Samsung come piattaforma di lancio

Samsung TV Plus è integrato nella linea di televisori Samsung 2025, Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, OLED, The Frame e The Frame Pro, e si estende ai dispositivi Galaxy, Smart Monitor e persino agli elettrodomestici Family Hub. Sì, potenzialmente si potrebbe guardare The Ringer dal frigorifero mentre si prepara la cena…

Samsung afferma che TV Plus ha oltre 88 milioni di utenti mensili. Oltre a The Ringer, Samsung ha stretto partnership con David Letterman, i Jonas Brothers, Mark Rober e Dhar Mann, per creare un ecosistema di contenuti gratuiti in competizione diretta con i colossi dello streaming a pagamento. Spotify vincerà la scommessa?