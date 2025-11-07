Spotify lancia le statistiche settimanali per tutti gli utenti

Per anni, Spotify ha tenuto gli utenti all’oscuro delle loro abitudini di ascolto come se fossero segreti di stato. L’unico modo per scoprirlo, era collegarsi a servizi esterni come Last.fm oppure aspettare pazientemente la fine dell’anno, quando l’app regalava il suo momento di gloria: Wrapped, il resoconto annuale che tutti condividono compulsivamente sui social per far sapere al mondo che hanno ascoltato “Bohemian Rhapsody” 847 volte.

Ora il gigante dello streaming musicale ha lanciato una nuova funzione chiamata “Statistiche di ascolto“. E no, non si dovrà più aspettare dicembre per scoprire gli artisti e i brani preferiti.

Spotify introduce le statistiche settimanali, come funzionano

Le nuove statistiche mostrano ogni settimana quali sono stati i propri artisti e brani preferiti negli ultimi sette giorni. È possibile condividere questi dati su Instagram, WhatsApp o direttamente con gli amici su Spotify attraverso la funzione di messaggistica dell’app.

I momenti salienti settimanali includeranno anche piccoli eventi speciali, come un traguardo importante (es. l’ascolto della stessa canzone per la centesima volta, complimenti), una nuova scoperta o un “momento da fan” (qualunque cosa significhi).

La pagina delle statistiche offre pure la possibilità di creare playlist basate sui brani già amati e su quelli che si potrebbero voler ascoltare in futuro. È l’algoritmo che suggerisce cosa ascoltare basandosi sulla musica già ascoltata. Un circolo perfetto di autoreferenzialità musicale.

Disponibilità

Per accedere alle statistiche basta toccare l’immagine del profilo e selezionare la scheda “Statistiche di ascolto”. Da lì si può controllare tutto e condividere i dati con il mondo. La funzione è attualmente in fase di roll out per utenti gratuiti e premium in oltre 60 paesi. Spotify ha precisato che continuerà comunque a pubblicare Wrapped alla fine dell’anno, quello resta intoccabile, probabilmente perché genera più buzz mediatico di qualsiasi campagna marketing tradizionale.

L’elemento sorpresa svanisce

C’è però “ma”. Le statistiche settimanali potrebbero offrire una comprensione più profonda degli schemi di ascolto su base regolare, ma allo stesso tempo togliere il gusto dell’effetto sorpresa di Spotify Wrapped. Scoprire certe curiosità su se stessi a dicembre non era poi così male.

Per alcuni questa funzione sarà davvero utile, aiuterà a scoprire nuova musica, capire cosa piace e migliorare le proprie playlist. Per altri, però, potrebbe diventare un’ulteriore fonte di stress, l’ansia di dover dimostrare di avere gusti “interessanti”. Perché ormai anche ascoltare musica è diventato un’attività da misurare e condividere. Non si può più semplicemente mettere una canzone e lasciarsi andare. No, è una sorta di performance da esibire.