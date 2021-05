Audiolibri in arrivo nell'app di Spotify grazie a Storytel

Così come già accaduto con i podcast, anche gli audiolibri diverranno centrali per il business di Spotify. Oggi il re dello streaming ha annunciato una collaborazione con Storytel (tra i principali concorrenti di Amazon Audible) che permetterà agli utenti del servizio di accedere all'ascolto dei volumi attraverso l'app già impiegata per la musica.

Gli audiolibri di Storytel in Spotify

È merito della Open Access Platform annunciata nelle scorse settimane (e al debutto ufficiale entro fine anno), che consentirà di rendere fruibili all'interno di Spotify tipologie di contenuti differenti rispetto a quelle accessibili in questo momento. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole attribuite a Courtney Holt, Global Head of Studios di Spotify.

L'obiettivo di Spotify è quello di diventare un'unica piattaforma per tutti i contenuti audio: musica, podcast, conversazioni live e ora, grazie a questa partnership, anche audiolibri. Utilizzando la Spotify Open Access Platform, Storytel sarà in grado di offrire i suoi audiolibri premium attraverso la piattaforma leader di Spotify, mantenendo il controllo diretto sulla sua relazione con gli ascoltatori.

Il catalogo di Storytel al momento include oltre 500.000 audiolibri disponibili in 25 paesi di tutto il mondo (secondo la homepage italiana quelli accessibili dal nostro territorio sono più di 100.000 ). Due le formule di sottoscrizione proposte, una da 9,99 euro al mese e l'altra da 14,99 euro al mese con possibilità di riproduzione contemporanea da parte di due account.

Stando a quanto si legge sulle pagine di Reuters, la piattaforma conta 1,6 milioni di abbonati. Gli utenti di Spotify a livello globale sono invece 356 milioni (distribuiti in 178 paesi), inclusi i 158 milioni che hanno scelto di pagare la quota mensile per eliminare ogni forma di inserzione pubblicitaria e garantirsi il pieno accesso a ogni funzionalità.