Spotify: su HomePod manca ancora il supporto, ma arriverà

Il fatto che Apple e Spotify non vadano particolarmente d’accordo non è assolutamente cosa nuova. Le due aziende, infatti, non sono solo in competizione relativamente al mercato della musica in streaming, ma si sono ritrovate in più occasioni a dover sostenere vere e proprie dispute legali. Queste circostanze hanno avuto varie ripercussioni, compreso il mancato supporto della svedese su HomePod, ma quanto pare prima o poi arriverà.

Spotify: il supporto per HomePod arriverà

La celebre piattaforma per lo streaming musicale, infatti, non ha ancora implementato il supporto nativo per HomePod, nonostante Apple abbia aperto il suo smart speaker a servizi di musica in streaming di terze parti. Mark Gurman di Bloomberg ha discusso dell’argomento nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, evidenziando che Spotify, sebbene lamenti ingiustizie da parte del gruppo di Cupertino, non supporta ancora nativamente HomePod e altre funzioni che aveva promesso in arrivo.

Al riguardo, il noto giornalista di Bloomberg ha interrogato Spotify e un portavoce dell’azienda ha risposto che attualmente non vi sono volumi rilevanti di lamentele per l’assenza al supporto di HomePod, anche se a consultare i social e in special modo Reddit sembrerebbe non essere propriamente così. In sostanza, Spotify avrebbe detto di non considerare prioritario HomePod perché non particolarmente interessante per i suoi utenti.

Ad ogni modo, Mark Gurman ha altresì riferito che Spotify continua a impegnarsi con l’obiettivo di supportare AirPlay 2 in futuro e di aver intrapreso un percorso che dovrebbe rendere possibile fare ciò, ma per il momento non è stata indicata una tempistica definitiva e soprattutto considerando lo scenario delineato la cosa non sembrerebbe essere così imminente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.