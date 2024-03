Spusu, 10GB e 1000 Minuti a meno di 5€ al mese

Spusu è un operatore telefonico che permette di avere, ad un prezzo davvero basso, 10 GB, 1000 minuti e 200 SMS, il tutto pagando solo 4,98€ al mese. Oltre a questa, altre offerte sono disponibili, compresa una dotata di 5G e una molto economica, pensata per chi non utilizza tanto internet se non lo stretto necessario.

Spusu: 4 tariffe superconvenienti

Spusu non solo offre tariffe convenienti, ma anche un’ampia varietà di servizi che soddisfano le esigenze di ogni tipo di utente. Prima di tutto, una delle caratteristiche distintive di Spusu sono i GB di riserva: questi GB di dati sono accumulabili, mettendo da parte mese dopo mese quelli non utilizzati, non scadono e si accumulano fino al massimo della capacità offerta dalla tariffa, rendendo così l’offerta ancora più allettante.

Le tariffe disponibili sono le seguenti:

Spusu 1: Ideale per chi ha esigenze contenute, questa tariffa offre 1GB di dati, 100 minuti e 100 SMS a soli 3.98€ al mese, con una riserva di 2GB. Spusu 10: Con soli 4.98€ al mese, questa tariffa offre un generoso pacchetto dati di 10GB, 1000 minuti e 1000 SMS, accompagnati da una riserva di 20GB. Spusu 150: Per coloro che necessitano di una maggiore quantità di dati, questa tariffa offre ben 150GB al prezzo incredibile di 5.98€ al mese, inclusi 2000 minuti e 500 SMS, con una riserva di 300GB.

È possibile anche ottenere la versione con il 5G di quest’ultima tariffa, pagando solo 2€ in più al mese. Tra le funzionalità offerte da Spusu, troviamo l’opzione di utilizzare una eSim, la velocità 4G+ per un’esperienza di navigazione rapida e fluida, chiamate gratuite in Europa e nel Regno Unito con i minuti inclusi e la possibilità di cambiare piano gratuitamente quando si desidera.

Per entrare in Spusu, basta registrarsi sul loro sito web e effettuare il pagamento, che può essere effettuato con Carta VISA o Mastercard, tramite Paypal o anche tramite ricarica telefonica presso bar, tabacchi ed edicole Mooney abilitati.