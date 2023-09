Spusu 70: 70 GB (+140 di riserva) e 2mila minuti a 5,98 euro al mese

L’operatore telefonico Spusu apre il mese di settembre col botto con l’offerta Spusu 70: soli 5,98 euro al mese per avere 70 GB di Internet (+140 GB di riserva), 2.000 minuti di chiamate verso tutti e 500 SMS. Naviga alla velocità del 4G+, chiama chiunque vuoi, da mobile o da fisso, sia in Italia che in Europa, accumula fino a 140 GB Internet nella tua riserva dati, tutto questo senza vincoli e con possibilità di cambiare la tariffa gratuitamente.

Spusu 70: l’offerta con 140 GB di riserva a meno di 6 euro al mese

Spusu è un recente operatore telefonico virtuale che si appoggia alla rete Wind-Tre. Il tratto distintivo delle sue offerte, compresa quella ribattezzata Spusu 70, è la riserva di GB che ciascun utente ha a disposizione di mese in mese.

Come funziona? Tutti i GB, gli SMS e i minuti che non consumi vengono trasformati in MB e messi a disposizione nella riserva dati sotto forma di GB dal mese successivo. Ipotizziamo che ad agosto anziché 70 GB usi 20 GB: i 50 GB non sfruttati vengono immagazzinati nella tua riserva dati e li avrai a disposizione nel mese di settembre, per un totale dunque di 120 GB (70 GB dell’offerta e altri 50 GB inclusi nella riserva).

Con l’offerta Spusu 70 si possono accumulare fino a 140 GB. Ma c’è anche un altro dettaglio importante che ancora non ti abbiamo detto: i GB extra della riserva non scadono mai, questo significa che li avrai sempre a disposizione, così da poterli usare come meglio credi quando ne avrai effettivamente bisogno.

Approfitta della promo Spusu 70 per avere una riservata dati fino a 140 GB ogni mese, in aggiunta ai 70 GB e 2.000 minuti verso tutti della promo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.