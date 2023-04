Spusu 70: PROMO senza vincoli a meno di 6€ al mese

Spusu 70 è la PROMO di punta del virtuale austriaco che utilizza la rete di WINDTRE. Questa tariffa offre una feature unica che permette di accumulare i Giga non utilizzati fino ad un massimo di 140GB.

Spusu 70: i dettagli

La tariffa di quest’oggi prevede ben 70 Giga di traffico internet in 4G+ con picchi di velocità massima che possono arrivare a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload, 2000 minuti di chiamate verso qualsiasi operatore mobile e fisso in tutta Italia e 500 SMS sempre verso tutti carrier mobili. Tutto questo ad un prezzo davvero da capogiro! Stiamo parlando di appena 5,98 euro mensili con addebito mensile su conto corrente, carta VISA o Mastercard, PayPal oppure tramite ricarica manuale grazie ai negozi convenzionati Mooney. Inoltre, nel costo mensile ci sono anche ben 5,45 Giga in roaming.

La feature che differenzia questa tariffa dalle altre è sicuramente la Riserva Dati. Una specie di Giga Bank della vecchia H3G che permette di accumulare l’eventuale bundle non utilizzato sotto forma di Giga, fino ad un massimo di 140GB ogni mese.

Inoltre, i minuti inclusi nella promozione sono validi anche verso Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

L’offerta telefonica è attivabile ONLINE sia per chi necessita di avere un nuovo numero sia per chi intende cambiare gestore mantenendo la propria numerazione.

Costi ed altro

La promozione è in scadenza a fine mese ed ha un contributo di attivazione pari a 9,90 euro una tantum. In questo ammontare è anche inclusa l’eventuale spedizione della SIM a casa.

