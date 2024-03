Spusu: telefonia mobile a partire da 3,98€ al mese

Spusu si afferma nel mercato della telefonia mobile con le sue offerte competitive e la sua promessa di trasparenza e semplicità.

La proposta di Spusu include una gamma di offerte mobile pensate per ogni esigenza. Da Spusu 10, perfetto per un uso moderato, a Spusu 5G 150, ideale per i più esigenti, l’azienda offre piani variabili con vantaggi esclusivi come la riserva dati e la massima velocità 4G+.

Le offerte di Spusu per la telefonia mobile

Spusu 10: Per chi cerca un piano equilibrato, Spusu 10 offre 10 GB di dati, 1000 minuti di chiamate, 200 SMS, e un’interessante riserva di 20 GB a soli €4,98 al mese. Questo piano è ottimale per chi desidera una soluzione mobile affidabile senza esagerare nel consumo di dati.

Spusu 150 e Spusu 5G 150: Spusu risponde alle esigenze degli utenti più attivi con Spusu 150 e Spusu 5G 150. Entrambi offrono 150 GB di dati, 2000 minuti, 500 SMS, e una riserva di ben 300 GB. Il piano 5G 150, a €7,98 al mese, include l’accesso alla rete 5G, garantendo velocità superiori e una connettività più efficiente.

Spusu 1: Per chi necessita di un piano essenziale, Spusu 1 propone 1 GB di dati, 100 minuti, 100 SMS, e 2 GB di riserva dati a un costo mensile di soli €3,98. Un’opzione conveniente per coloro che preferiscono un uso limitato del loro dispositivo mobile.

Vantaggi esclusivi di Spusu

I clienti Spusu hanno accesso a vari vantaggi esclusivi, tra cui la disponibilità di eSIM, massima velocità 4G+, un’ opzione di riserva dati che permette di trasferire al mese successivo i minuti non utilizzati, chiamate gratuite nell’UE e nel Regno Unito, e la possibilità di cambiare piano senza costi aggiuntivi.

Inoltre, Spusu dimostra un forte impegno verso la soddisfazione del cliente, offrendo un processo di acquisto semplificato, un servizio clienti accessibile e tariffe senza costi nascosti.

Per conoscere l’offerta completa di Spusu clicca qui.