Squid Game 3 e tutte le novità di Netflix con Sky: la promo è imperdibile

Il mese di giugno 2025 porterà una lunga serie di novità per Netflix, con l’arrivo della terza stagione di Squid Game e di diverse altre serie come la seconda stagione di Fubar, con Arnold Schwarzenegger, la terza stagione di Ginny & Georgia, la nuova serie Ombre nell’acqua e i film Straw e K.O. Come al solito, ci saranno tanti contenuti da scoprire.

Il modo più conveniente per accedere a Netflix è rappresentato oggi dall’offerta combinata Sky TV + Netflix che prevede un costo di 17,90 euro al mese, includendo l’accesso a tutte le serie e l’intrattenimento di Sky oltre che al piano Base senza pubblicità di Netflix, con possibilità di passare al piano Standard (+6,99 euro al mese) e al piano Premium (+12,99 euro al mese). Con appena 4 euro in più è possibile aggiungere Sky Cinema + Paramount Plus.

Per accedere subito alla promo è possibile raggiungere il sito ufficiale Sky tramite il link qui di sotto. L’offerta è valida anche per chi ha già Netflix, che potrà mantenere il proprio account, conservando tutti i dati. Il costo dell’abbonamento sarà spostato all’interno della fattura Sky.

Cosa prevede l’offerta combinata Sky + Netflix

La promozione combinata parte da 17,90 euro al mese per 18 mesi (senza vincoli di permanenza successivi) e include:

Sky TV con tutto l’intrattenimento, gli show e le serie TV di Sky

con tutto l’intrattenimento, gli show e le serie TV di Sky Netflix con piano Base senza pubblicità

con Sky Go per seguire i contenuti Sky dallo smartphone, dal tablet o dal computer

L’abbonamento è personalizzabile con:

Sky Cinema + Paramount Plus al costo di 4 euro al mese in più

al costo di 4 euro al mese in più Sky Kids al costo di 5 euro al mese in più

al costo di 5 euro al mese in più Sky Calcio al costo di 8euro al mese in più

al costo di 8euro al mese in più Sky Sport al costo di 22,90 euro al mese in più

al costo di 22,90 euro al mese in più Netflix Standard al costo di 6,99 euro al mese in più

al costo di 6,99 euro al mese in più Netflix Premium al costo di 12,99 euro al mese in più

Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.