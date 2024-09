SSD 1 TB a 48€: fino a 4800 MB/s e anche per PS5

Al prezzo di soli 48 euro, l’unità SSD da 1 TB della gamma Fikwot FX660 è un affare da cogliere al volo se sei in procinto di eseguire l’upgrade hardware del tuo PC o di assemblarne uno nuovo. Devi ringraziare l’offerta a tempo su Amazon che, in questo momento, taglia la spesa rendendola più conveniente che mai, portandola al suo minimo storico.

Fikwot FX660, SSD da 1 TB: l’offerta a tempo

A livello di prestazioni, può arrivare alla velocità di 4.800 MB/s in fase di lettura e a 2.900 MB/s in scrittura, così da ridurre al minimo le attese durante l’avvio, il caricamento e l’elaborazione dei dati. Questo è reso possibile dall’impiego della tecnologia PCIe 4.0. Inoltre, come riportato nella scheda del prodotto, è compatibile con la console PS5, per espanderne la capacità di storage. Come si può vedere da queste immagini, nulla è lasciato al caso nemmeno sul fronte del design, con uno stile dall’ispirazione spaziale.

Lo sconto applicato in automatico porta l’unità SSD da 1 TB di Fikwot (modello FX660) al prezzo stracciato di soli 48 euro. È il suo minimo storico. Trattandosi di un’offerta a tempo, come anticipato in apertura, non è dato a sapere fino a quando rimarrà disponibile: se sei interessato, ti consigliamo di metterla subito nel carrello.

La vendita è gestita dallo store ufficiale del marchio, mentre la spedizione è affidata alla rete logistica di Amazon, con la consegna gratuita assicurata in 48 ore se effettui l’ordine in questo momento. Chiudiamo segnalando il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni pubblicare da chi ha già acquistato il prodotto: è 4,5/5 stelle, a certificare la sua qualità.