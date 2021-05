SSD 1 TB: ottimo prezzo con l'offerta lampo Amazon

Chi è alla ricerca di una SSD da 1 TB per assemblare un nuovo computer o per eseguire l'upgrade di quello in uso, oggi può prendere in considerazione questa offerta lampo su Amazon: l'unità del marchio KingDian è proposta con un forte sconto rispetto al prezzo di listino.

SSD in offerta lampo su Amazon: KindDian da 1 TB

Può contare su una velocità di 550 MB/s in fase di lettura e di 510 MB/s in scrittura, con interfaccia di connessione è SATA III e il fattore di forma 2,5 pollici. È garantito il totale supporto a tutti i sistemi operativi: Windows, macOS e Linux. Servono altre informazioni? Sono tutte nella scheda del prodotto.

Oggi la SSD da 1 TB di KingDian può essere acquistata al prezzo di soli 83,29 euro grazie all'offerta lampo proposta da Amazon, valida solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione. La disponibilità è immediata e la spedizione gratuita.