SSD 1 TB per PC e PS5: FanXiang S880 occasione del Prime Day

C’è un’offerta del Prime Day attiva nelle ultime ore dell’evento Amazon che taglia il prezzo dell’SSD da 1 TB della gamma FanXiang S880. La segnaliamo volentieri su queste pagine, in quanto costituisce un’ottima scelta per PC e PS5, risultando compatibile anche con la console videoludica di casa Sony, per ampliarne la capacità di storage. Il produttore fornisce 5 anni di servizio post-vendita a cui rivolgersi per qualsiasi domanda.

FanXiang S880 è l’SSD ideale anche per la PS5

Arriva alla velocità di 7.300 MB/s in fase di lettura e fino a 6.600 MB/s in scrittura, per ridurre al minimo le attese e rendere più rapida ogni operazione, compreso l’avvio del computer. Questo grazie all’impiego dell’interfaccia PCIe 4.0 Gen4x4 e al protocollo NVMe. Il fattore di forma è quello standard M.2 2280. La dissipazione del calore è favorita dall’utilizzo della pasta termica in grafite. Consulta la scheda completa per tutti gli altri dettagli tecnici. Oltre 3.000 recensioni pubblicate sull’e-commerce assegnano un voto molto alto, pari a 4,6/5.

Non ci sono coupon da attivare o codici da inserire per ottenere il risparmio. Lo sconto è automatico e porta l’SSD da 1 TB della gamma FanXiang S880 al suo prezzo minimo storico di 64,99 euro (quello consigliato è 84,26 euro). È subito disponibile a magazzino e spedito da Amazon senza passare da intermediari, con la consegna senza spese aggiuntive prevista già entro domani.

