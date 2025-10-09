 SSD 1TB PCIe Gen4 per PC e PS5: velocissima e in PROMO FLASH su Amazon
La SSD Lexar NM790 da 1TB è la soluzione ideale per espandere la memoria su PC e PlayStation 5 e non rinunciare alle prestazioni.
Oggi puoi dare una svolta al tuo PC oppure espandere finalmente la memoria per installare ancora più giochi sulla tua PlayStation 5. Qualunque necessità tu abbia, la SSD Lexar NM790 è perfetta. Con capacità da 1TB, tecnologia PCIe Gen4x4 e altissime velocità di lettura e scrittura può essere tua in offerta a tempo su Amazon a soli 77,62 euro.

Velocità SSD PCIe Gen4

Una SSD che dunque può avere una duplice funzione: da un lato essere al centro della configurazione del tuo PC, con prestazioni eccezionali che arrivano fino a 7400 MB/s in lettura e fino a 6500 MB/s in scrittura, consumi energetici ridotti grazie allo standard PCIe Gen4x4 e resistenza garantita a lungo.

77,62 86,99€ -11%
Dall’altro puoi facilmente installarla su PlayStation 5 aggiungendola alla memoria interna raddoppiando di fatto lo spazio a disposizione per installare e avviare i tuoi giochi. Installarla è semplicissima, sia su PC che su console, e richiede un minimo di manualità per incastrarla perfettamente. Mal che vada ti basterà seguire un video tutorial su internet.

Il prezzo è semplicemente senza senso: grazie alla promozione flash di Amazon puoi portartela a casa a soli 77,62 euro. Non perdere dunque l’occasione e approfittane subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
9 ott 2025
