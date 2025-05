SSD 1TB per PC e PS5: ottimo sconto LAMPO su Amazon

Con Lexar EQ790 puoi avere una SSD M.2 2280 PCi Gen4 NVMe da 1TB universale perché non solo puoi installarla sul tuo PC, ma grazie alle velocità di lettura e scrittura garantite è compatibile anche con PlayStation 5 dandoti l’opportunità di raddoppiare facilmente la memoria della console. Oggi è in sconto lampo su Amazon e costa soltanto 67,68 euro con spedizione Prime per gli iscritti.

Le prestazioni della SSD non mentono: fino a 7000 MB/s in lettura e 5000 MB/s in scrittura, che significa tempi di avvio immediati, caricamenti azzerati e trasferimenti velocissimi, oltre alla già citata compatibilità con PlayStation 5. L’interfaccia PCIe Gen4x4 e il protocollo NVMe 1.4 permettono alla SSD di sfruttare a pieno ogni bit di banda disponibile, mentre le tecnologie HMB e SLC caching ottimizzano i carichi di lavoro e mantengono alte le prestazioni anche sotto stress.

Con la NAND 3D di ultima generazione avrai la durata e la stabilità che servono per stare tranquilli a lungo, con gestione intelligente dell’alimentazione che riduce i consumi quando non serve tutta la potenza.

Su PC è perfetta da usare con software pesanti, montaggio video e per giocare naturalmente a titoli tripla-A di ultima generazione: inoltre, funzionando su PS5 è ideale se stavi cercando un modo di espandere lo spazio di archiviazione della console senza spendere troppo.

Approfitta dell’affare su Amazon per portarti a casa la SSD Lexar EQ790 da 1TB a soli 67,68 euro.