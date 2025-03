SSD 2 TB (7400 MB/s) Lexar per PC e PS5: un SUPER SCONTO

Perfetta per un upgrade del comparto hardware o per assemblare il tuo nuovo PC, questa unità SSD da 2 TB è in offerta a tempo su Amazon: fa parte della gamma Lexar NM790. Tra i suoi punti di forza c’è anche la compatibilità con PS5 che permette di sfruttarla per ampliare enormemente la capacità di storage della console Sony, per aumentare lo spazio a disposizione di giochi e contenuti multimediali.

Lexar NM790, SSD 2 TB: super offerta su Amazon

Ciò che balza subito all’occhio dalla scheda tecnica è la velocità record di 7.400 MB/s che può raggiungere in fase di lettura (6.500 MB/s in scrittura), contribuendo così a ridurre notevolmente i tempi di attesa durante l’avvio del computer, il caricamento, l’elaborazione e il salvataggio dei file. È merito dell’interfaccia PCIe Gen 4×4 che permette di raggiungere prestazioni molto elevate. Altri vantaggi riguardano le ottimizzazioni legate al consumo energetico, la dissipazione del calore e la tecnologia HMB 3.0 (Host Memory Buffer) che attiva la funzione cache DRAM. Dai uno sguardo alla pagina dedicata alla promozione per conoscere tutti gli altri dettagli.

Sia che tu voglia impiegarla in un PC oppure nella PlayStation 5, è la scelta giusta. Al suo prezzo minimo storico di 122 euro, grazie al forte sconto applicato in automatico, l’unità SSD da 2 TB della gamma Lexar NM790 è un’occasione da cogliere al volo. Attenzione: è un’offerta a tempo e potrebbe scadere in ogni momento.

Il voto medio assegnato da chi l’ha già messa alla prova sfiora il perfect score: 4,8/5 in centinaia di recensioni. Se decidi di effettuare subito l’ordine arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita, spedita direttamente da Amazon.