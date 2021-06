Questa SSD da 2 TB è in offerta lampo su Amazon

Ideale per chi ha in programma un upgrade hardware del computer in uso o di assemblarne uno tutto nuovo, la SSD da 2 TB di ASENNO oggi è proposta in offerta lampo su Amazon con uno sconto interessante. Il form factor è da 2,5 pollici, l'interfaccia di connessione SATA.

La SSD di ASANNO da 2 TB è in sconto su Amazon

Grazie alla velocità elevata nel trasferimento dati permette di ridurre al minimo i tempi di attesa in fase di avvio e durante l'elaborazione o il caricamento dei contenuti. Le recensioni scritta da chi ha già avuto modo di metterla alla prova sono estremamente positive, anzitutto in termini di prestazioni. Per tutti gli altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

Oggi la SSD da 2TB di ASANNO è acquistabile su Amazon al prezzo di 143,65 euro. Trattandosi di un'offerta lampo, il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo poiché rimarrà disponibile solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione.