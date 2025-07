SSD 2 TB per PC e PS5: il codice taglia il prezzo di ORICO O7000

Stop obbligato su questa segnalazione se stai cercando un SSD molto capiente e dalle prestazioni elevate per PC o PS5: quello da 2 TB della gamma ORICO O7000 è in doppio sconto su Amazon. Con un voto medio pari a 4,5/5 stelle ottenuto nelle recensioni dei clienti, è appena sceso al suo prezzo minimo storico. Non sappiamo per quanto rimarrà disponibile.

ORICO O7000, SSD da 2 TB per PC e PS5

Il punto di forza è rappresentato dall’impiego della tecnologia PCIe 4.0 x 4 che permette di arrivare alla velocità di 7.000 MB/s in fase di lettura (e a 6.600 mAh in scrittura), riducendo così al minimo i tempi di attesa durante qualsiasi operazione: dall’avvio del computer al salvataggio o elaborazione dei file, fino al rendering durante le sessioni di gioco. Il fattore di forma è quello standard M.2 2280. All’interno della pagina dedicata trovi tutte le altre informazioni che cerchi a proposito delle specifiche tecniche e delle funzionalità supportate.

La prima riduzione della spesa è automatica, per ottenere la seconda devi solo applicare il codice promozionale H2QMJWAC che trovi sull’e-commerce. In questo modo, invece di pagarlo 129,99 euro come da listino, puoi acquistare l’SSD da 2 TB della gamma ORICO O7000 al prezzo finale di soli 104,39 euro. Un ottimo affare, considerando le sue caratteristiche e prestazioni.

Della vendita si occupa il negozio ufficiale del marchio, mentre la spedizione è affidata alla rete logistica di Amazon, per il massimo dell’affidabilità. Se decidi di effettuare subito l’ordine, lo riceverai già entro domani con la consegna gratis, direttamente a casa tua.