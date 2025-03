SSD 2 TB per PC e PS5: minimo storico per ORICO IG740-PRO

ORICO IG740-PRO è la nuova gamma di SSD lanciato da poco dal marchio: l’unità da 2 TB è già in forte sconto su Amazon. Ti segnaliamo l’offerta a tempo in corso sull’e-commerce che ti permette di acquistarla al prezzo più conveniente da quando è in vendita. Tra i punti di forza c’è la piena compatibilità con PC e PS5, così da poterla aggiungere anche alla console videoludica di Sony per espanderne la capacità di storage.

ORICO IG740-PRO: SSD da 2 TB in super offerta

Può contare su prestazioni da top di gamma, grazie al supporto per la tecnologia PCIe 4.0 (NVMe 2.0), arrivando alla velocità di 7.450 MB/s in fase di lettura e a 6.500 MB/s in scrittura, una vera e propria scheggia. Inoltre, è progettata per una gestione termica ottimale, favorendo la dissipazione del calore senza richiedere un dissipatore dedicato. Dai un’occhiata alla descrizione dell’unità per saperne di più.

Se la ordini adesso arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. A gestire la vendita è lo store ufficiale del marchio, mentre la spedizione è a carico della rete logistica di Amazon. Come già scritto in apertura, è compatibile sia con i PC (per l’upgrade o per assemblarne uno nuovo) che con la console PlayStation 5.

Grazie all’offerta a tempo in corso hai la possibilità di acquistare l’unità SSD da 2 TB della gamma ORICO IG740-PRO al prezzo minimo storico di 129,99 euro, in forte sconto rispetto al listino ufficiale. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione, potrebbe scadere o risultare sold out da un momento all’altro: se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne subito.