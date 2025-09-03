SSD 2 TB per PC e PS5 (sconto): Lexar NM790 è l'upgrade giusto

È in corso l’offerta a tempo su Amazon che taglia il prezzo dell’SSD da 2 TB della gamma Lexar NM790. Perfetto per assemblare un nuovo PC o per l’upgrade di quello in uso, è pienamente supportato anche dalla PS5, per espandere la capacità di storage della console. Non lasciarti sfuggire l’occasione, saranno in molti a metterlo nel carrello.

Lexar NM790: SSD da 2 TB in offerta a tempo

È un’unità di nuova generazione che garantisce prestazioni elevate con velocità fino a 7.400 MB/s in lettura e 6.500 MB/s in scrittura, assicurando al tempo stesso un consumo energetico ridotto fino al 40% (rispetto a PCIe Gen 4 con cache DRAM). Grazie alla tecnologia Host Memory Buffer (HMB) 3.0 sfrutta la cache DRAM del dispositivo per trasferimenti più fluidi e sempre stabili, risultando la scelta ideale per gamer hardcore, professionisti e creatori che richiedono reattività e affidabilità elevate. Fai un salto sulla pagina dedicata per trovare tutti gli altri dettagli che cerchi a proposito delle specifiche tecniche, delle funzionalità supportate e delle modalità di installazione.

Non devi attivare coupon o inserire codici: lo sconto è automatico e porta l’SSD da 2 TB della gamma Lexar NM790 al prezzo di soli 129,99 euro. Approfittane, il tuo PC o la tua PS5 ringrazieranno. Trattandosi come anticipato di un’offerta a tempo, potrebbe andare sold out da un momento all’altro.

L’unità è spedita da Amazon attraverso la sua rete logistica con la consegna gratis prevista entro domani se effettui subito l’ordine. Infine, ti segnaliamo che il voto medio attribuito da oltre 1.200 recensioni è 4,8/5, praticamente un perfect score.