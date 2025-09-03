 SSD 2 TB per PC e PS5 (sconto): Lexar NM790 è l'upgrade giusto
Compatibile con PC e console PS5, l'SSD da 2 TB della gamma Lexar NM790 è in offerta a tempo su Amazon: la tua occasione per risparmiare.
Compatibile con PC e console PS5, l'SSD da 2 TB della gamma Lexar NM790 è in offerta a tempo su Amazon: la tua occasione per risparmiare.

È in corso l’offerta a tempo su Amazon che taglia il prezzo dell’SSD da 2 TB della gamma Lexar NM790. Perfetto per assemblare un nuovo PC o per l’upgrade di quello in uso, è pienamente supportato anche dalla PS5, per espandere la capacità di storage della console. Non lasciarti sfuggire l’occasione, saranno in molti a metterlo nel carrello.

SSD 2 TB: compra in forte sconto

Lexar NM790: SSD da 2 TB in offerta a tempo

È un’unità di nuova generazione che garantisce prestazioni elevate con velocità fino a 7.400 MB/s in lettura e 6.500 MB/s in scrittura, assicurando al tempo stesso un consumo energetico ridotto fino al 40% (rispetto a PCIe Gen 4 con cache DRAM). Grazie alla tecnologia Host Memory Buffer (HMB) 3.0 sfrutta la cache DRAM del dispositivo per trasferimenti più fluidi e sempre stabili, risultando la scelta ideale per gamer hardcore, professionisti e creatori che richiedono reattività e affidabilità elevate. Fai un salto sulla pagina dedicata per trovare tutti gli altri dettagli che cerchi a proposito delle specifiche tecniche, delle funzionalità supportate e delle modalità di installazione.

Lexar NM790, SSD da 2TB per PC e PS5

Non devi attivare coupon o inserire codici: lo sconto è automatico e porta l’SSD da 2 TB della gamma Lexar NM790 al prezzo di soli 129,99 euro. Approfittane, il tuo PC o la tua PS5 ringrazieranno. Trattandosi come anticipato di un’offerta a tempo, potrebbe andare sold out da un momento all’altro.

Lexar NM790 2TB SSD Interno, M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 SSD, Fino a 7400 MB/s in Lettura, 6500 MB/s in scrittura, per PS5, Appassionati di PC e Giocatori

SSD 2 TB: compra in forte sconto

L’unità è spedita da Amazon attraverso la sua rete logistica con la consegna gratis prevista entro domani se effettui subito l’ordine. Infine, ti segnaliamo che il voto medio attribuito da oltre 1.200 recensioni è 4,8/5, praticamente un perfect score.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 set 2025

Davide Tommasi
3 set 2025
