SSD 2TB, compatibile con PC e PS5, in maxi SCONTO LAMPO su Amazon

Questa SSD NVMe 1.4 da 2TB in offerta su Amazon è un’ottima soluzione da usare non solo su PC e laptop, ma è persino compatibile con PlayStation 5 dandoti l’opportunità di espandere facilmente la memoria a disposizione per i tuoi giochi. Oggi puoi acquistarla a soli 116,84 euro, con spedizione Prime e consegna veloce inclusa.

SSD NVMe 1.4 2TB in offerta: le caratteristiche

Questa SSD ti offre velocità di lettura fino a 7300 MB/s e scrittura fino a 6800 MB/s per prestazioni incredibili con caricamenti rapidissimi, trasferimenti istantanei e un’esperienza d’uso senza pari.

Adatta per ogni utilizzo, ma si sposa ovviamente perfettamente per gli appassionati di videogiochi dato che ti aiuterà ad abbattere i tempi di caricamento e inoltre, come detto, è compatibile anche con PlayStation 5 con l’opportunità di espandere la memoria per i tuoi giochi senza sacrificare la velocità e pareggiando le prestazioni della SSD interna della console.

Una SSD che lavora anche con una gestione termica avanzata grazie alla pasta termica in grafite che permette di mantenere le temperature stabili anche sotto carichi di lavoro pesanti, evitando pericolosi surriscaldamenti.

Il design compatto M.2 2280 la rende infine perfetta per qualsiasi configurazione sia su PC che su latpop. Una SSD veloce, stabile e adatta sia al gaming che alla produttività: acquistala ora a soli 116,84 euro.