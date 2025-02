SSD 2TB Lexar in sconto LAMPO su Amazon: funziona su PC e PS5

Su Amazon è in sconto l’interessante SSD M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 da 2TB di Lexar: questa memoria, compatibile con PC, laptop e PlayStation 5, è disponibile a soli 129,99 euro, con spedizione Prime che ti assicura la consegna veloce. Attenzione perché lo sconto è a disponibilità limitata.

Lexar EQ790 2TB: SSD ultraveloce per PC e PS5

La SSD Lexar EQ790 è dotata di velocità di lettura fino a 7000 MB/s e scrittura fino a 6000 MB/s. Cosa significa? Prestazioni elevatissime per videogiochi, editing video e carichi di lavoro più intensi.

La tecnologia PCIe Gen4x4 NVMe 1.4, garantisce tempi di avvio rapidissimi e trasferimenti fulminei, riducendo i tempi di caricamento e aumentando la reattività del sistema. Il supporto alle cache HMB e SLC migliora ulteriormente la fluidità.

L’architettura NAND 3D Avanzata è stata studiata per una maggiore resistenza e durata, ideale se cerchi affidabilità nel tempo. Compatibile con PlayStation 5, poi, è perfetta per espandere lo spazio di archiviazione della console senza compromessi sulle prestazioni: questo significa più giochi da tenere in memoria pronti per essere installati.

Per il massimo della velocità e dell’affidabilità, la SSD Lexar EQ790 da 2TB è perfetta: acquistala a soli 129,99 euro.