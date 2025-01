SSD 500 GB a 25€: l'affare fa parte della gamma Ediloca ES106

Prestazioni e affidabilità si fondono in Ediloca ES106, oggi al suo prezzo minimo storico su Amazon con la versione da 500 GB. La puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 25 euro, una spesa davvero irrisoria considerando le caratteristiche del prodotto. È la gamma di SSD apprezzata dagli utenti per l’upgrade hardware dei PC e per assemblarne di nuovi. Tra i punti di forza c’è la velocità fino a 550 MB/s in fase di lettura (500 MB/s in scrittura), per un trasferimento dati rapido e senza attese, grazie all’impiego della tecnologia Flash NAND 3D che sfrutta.

Ediloca ES106: SSD da 500 GB al minimo storico

Il fattore di forma è quello standard da 2,5 pollici, mentre l’interfaccia di connessione è SATA III. Questo ne permette l’installazione su tutti i sistemi desktop e laptop, indipendentemente dalla piattaforma in dotazione (Windows, macOS, Linux o altro) e dalla destinazione d’uso: produttività, studio, navigazione, intrattenimento multimediale o gaming. Assicura la massima resistenza agli urti accidentali e alle temperature estreme. Ti consigliamo di fare un salto sulla pagina dedicata alla promozione per conoscere tutti gli altri dettagli.

Con l’abbonamento Prime hai diritto anche alla consegna gratuita. L’unità è venduta dal negozio ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedita da Amazon con disponibilità immediata. Il voto medio ottenuto nelle oltre 1.500 recensioni pubblicate dai clienti è 4,6/5.

L’offerta a tempo potrebbe scadere da un momento all’altro: effettua subito l’ordine per acquistare la versione da 500 GB dell’SSD Ediloca ES106 al prezzo stracciato di soli 25 euro, il più basso di sempre, e riceverla già entro domani.