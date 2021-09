SSD ADATA GAMMIX S70 da 1TB: alte prestazioni a basso prezzo

Siete alla ricerca di un'ottima SSD da inserire nel vostro PC desktop o laptop e aumentare, così, le prestazioni oltre che la memoria di storage? Su Amazon è disponibile un'interessante offerta riguardante l'SSD da 1 TB della ADATA che passa dal prezzo di listino di 197,29 euro a soli 138,10 euro grazie a un coupon sconto del 30% da attivare prima di mettere il prodotto nel carrello.

SSD ADATA GAMMIX S70 da 1TB: caratteristiche principali

Con la più recente interfaccia PCIe Gen4, l'SSD ADATA GAMMIX S70 permette di dominare ogni utilizzo con prestazioni di lettura/scrittura sequenziali fino a 7400/6400 MB al secondo. È fino a due volte più rapido degli SSD PCIe 3.0 ed è retrocompatibile proprio con quest'ultimo standard.

Dotato di un robusto dissipatore di calore in alluminio resistente alle alte temperature, GAMMIX S70 BLADE elimina il calore in modo efficace. Così efficace da essere in grado di ridurre le temperature fino al 20% rispetto agli altri competitor. In combinazione con la cache SLC dinamica ed il buffer di cache DRAM, il GAMMIX S70 garantisce maggiori prestazioni per editing video, rendering e giochi.

Insomma, si tratta di una SSD davvero incredibile che può essere vostra al prezzo di soli 138,10 euro. Non dimenticate, però, di attivare l'apposito coupon del 30% altrimenti non potrete beneficiare dell'offerta.