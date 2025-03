SSD Crucial da 1 TB con dissipatore per PC e PS5: minimo storico

Crucial P310 è la scelta giusta per espandere la capacità di archiviazione di PC e PS5 oppure per assemblare il tuo nuovo computer: in sconto al suo prezzo minimo storico è davvero imperdibile. Si tratta del disco SSD da 1 TB con dissipatore per una gestione termica ottimale, progettato per assicurare prestazioni da top di gamma in ogni ambito.

L’offerta di Amazon su Crucial P310: SSD da 1 TB con dissipatore

Arriva alla velocità di 7.100 MB/s in lettura, riducendo così le attese, grazie alla tecnologia PCIe Gen 4 impiegata (risulta comunque retrocompatibile con gli slot PCIe Gen 3). Il fattore di forma è quello standard M.2, compatto e di ultima generazione. L’affidabilità è quella garantita da uno dei marchi più conosciuti dell’intero settore. Dai uno sguardo alla pagina dedicata all’unità di storage per altri dettagli, trovi anche migliaia di recensioni con un voto medio pari a 4,8/5.

Il disco SSD da 1 TB con dissipatore integrato della gamma Crucial P310 è appena sceso al suo prezzo minimo storico di 83 euro, grazie all’offerta di Amazon che trovi online in questo momento. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile. È venduto e spedito attraverso la rete logistica dell’e-commerce, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità. Lo puoi ordinare ora per riceverlo direttamente a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratis.

Attenzione, il tempo stringe: la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon si concluderà a mezzanotte. Rimangono poche ore per approfittare delle promozioni vantaggiose in ogni categoria. Fai un salto sull’e-commerce e scopri l’occasione perfetta per te.