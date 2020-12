Ideale per un upgrade del computer o per allestirne uno nuovo, la SSD Crucial MX500 da 500 GB oggi è proposta in offerta su eBay con uno 45% di sconto sul prezzo di listino. L’unità arriva a 560 MB/s di velocità nel trasferimento dati durante la fase di scrittura e a 510 MB/s in lettura.

Crucial MX500: SSD da 500 GB oggi in offerta

Le prestazioni sono di gran lunga più elevate rispetto a quelle di un disco fisso tradizionale, accorciando così notevolmente i tempo di attesa per l’avvio o durante il salvataggio e l’elaborazione dei file. Il form factor è da 2,5 pollici con interfaccia di connessione SATA.

L’affidabilità del dispositivo è garantita dal marchio, Crucial, tra i leader nel mercato delle soluzioni dedicate allo strage. Quella del venditore è invece certificata dagli oltre 130.000 feedback positivi ricevuti dagli altri clienti di eBay. Il prodotto si trova in Italia e viene recapitato a domicilio con spedizione gratuita in pochi giorni. Al prezzo di 59,99 euro invece di 110,00 euro come da listino la SSD Crucial MX500 da 500 GB è un affare.