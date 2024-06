SSD Crucial P3 Plus da 1TB: il prezzo su Amazon raggiunge un minimo storico pazzesco!

SSD Crucial P3 Plus da 1TB con caratteristiche di alto livello

Non lasciatevi ingannare dal prezzo ridotto: il Crucial P3 Plus è un vero e proprio campione di prestazioni. Grazie alla sua architettura NVMe (PCIe Gen4) e alla tecnologia Advanced 3D NAND di Micron, questo SSD può raggiungere velocità da capogiro fino a 5.000 MB/s in lettura e 4.200 MB/s in scrittura. E non è solo veloce, ma anche estremamente affidabile, con un MTTF (Mean Time To Failure) superiore a 1,5 milioni di ore.

Che stiate assemblando un nuovo PC da gaming, aggiornando il vostro vecchio computer o semplicemente cercando di ridurre i tempi di avvio e caricamento dei vostri programmi, il Crucial P3 Plus è la scelta perfetta. I vostri giochi, i software e i file si apriranno in un batter d’occhio, e le lunghe attese diventeranno solo un lontano ricordo.

Oggi potete portare a casa il Crucial P3 Plus da 1TB al prezzo imbattibile di 82,99 euro invece di 108 euro! E con Amazon Prime, godrete anche di spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia. Questo è uno di quei casi in cui bisogna agire in fretta: le scorte potrebbero esaurirsi in un batter d’occhio.