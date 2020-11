SSD da 120GB a meno di 19€ su Amazon

Oggi vogliamo proporvi un interessante prodotto per dare una marcia in più al vostro PC. Si tratta naturalmente di un disco SSD. In questo caso però vogliamo proporvi una delle alternative più economiche sul mercato. Questo perché spesso non è necessario acquistare un top di gamma, poiché l’utilizzo non ne farebbe apprezzare le capacità. Per tutti coloro quindi che non hanno esigenze molto specifiche, vi parliamo del TCSUNBOW da 120GB.

SSD: TCSUNBOW da 120GB con memorie Micron TLC a soli 18 euro su Amazon

Si tratta di un disco allo stato solido che utilizza memorie TLC di Micron. Per chi non lo sapesse, Micron è uno dei maggiori produttori al mondo di memorie, le quali sono utilizzate da aziende come Nvidia ed AMD. Manca sfortunatamente la DRAM, ma per il prezzo a cui viene proposto si può certamente chiudere un occhio. D’altronde offre comunque ottime prestazioni grazie alla NAND flash di Micron, con tempi di avvio di circa 14 secondi.

L’utilità più grande di questi SSD a basso costo come premesso è, in senso generale, velocizzare le performance del nostro PC. Tuttavia una delle ragioni che più giustificano il successo di questi prodotti, è legata agli hardware più datati. Questi dischi infatti sono utili soprattutto per recuperare dektop, e soprattutto portatili, divenuti ormai obsoleti. Laddove le performance possono sembrare ormai inadeguate, gli SSD di questo tipo riescono a dare un boost prestazionale notevole. Questo fa si che anche i PC che più sentono il peso degli anni, possano trovare una nuova collocazione per le funzioni di ufficio, proponendo performance simili agli apparecchi più moderni. Con un prezzo di soli 18,89 euro su Amazon quindi, potremo dare nuova vita ad un vecchio PC, oltre che velocizzarne uno attuale che utilizza ancora come disco principale un HDD magnetico.