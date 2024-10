SSD con dissipatore: Lexar NM800 PRO da 1 TB a -40€

L’unità SSD da 1 TB della serie Lexar NM800 PRO è in forte sconto su Amazon. Di tipo professionale, ha il dissipatore integrato per una gestione termica ottimale, evitando che si innalzi la temperatura. È perfetta anche per il gaming su PC e compatibile con la console PS5, ma può diventare un valido alleato che per la produttività e per i creativi alle prese con l’elaborazione dei contenuti multimediali. Attenzione: i pezzi disponibili sono pochi, ti consigliamo di approfittarne prima del sold out.

SSD professionale: sconto su Lexar NM800 PRO da 1 TB

Le specifiche tecniche sono da top di gamma, con velocità fino a 7.500 MB/s nel trasferimento dati durante la fase di lettura e fino a 6.500 MB/s in scrittura, così da azzerare i tempi di attesa. È merito della tecnologia PCIe Gen 4×4 impiegata, il fattore di forma è quello standard M.2 2280. Inoltre, l’innovativo controller da 12 nm abbatte il consumo di energia. Fai un salto sulla scheda del prodotto per saperne di più.

Grazie allo sconto di 40 euro applicato in automatico, oggi puoi acquistare l’unità SSD da 1 TB della serie Lexar NM800 Pro al prezzo finale di soli 89,99 euro, invece di 129,99 euro come da listino ufficiale (-31%), approfittando di un forte risparmio.

Se la ordini subito, arriverà direttamente a casa tua già entro un paio di giorni con la spedizione gestita da Amazon e con la consegna gratuita. Come scritto in apertura, i pezzi in promozione sull’e-commerce sono pochi e non fatichiamo a immaginare possa andare a ruba, portando in poco tempo al sold out.