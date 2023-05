SSD esterna WD da 1TB (anche PS5) a meno di metà prezzo

Grazie allo sconto del 57% proposto su Amazon, oggi la SSD esterna da 1 TB della linea WD_BLACK D30 è acquistabile al suo prezzo minimo storico. Tra i punti di forza segnaliamo la possibilità di utilizzarla, oltre che con tutti i computer basati su sistemi operativi Windows e macOS, anche con le console videoludiche come PlayStation 5 e PlayStation 4 di Sony o Xbox Series S/X e Xbox One di Microsoft, così da ampliarne notevolmente la capacità di storage, per il salvataggio di titoli e contenuti.

WD_BLACK D30: SSD da 1 TB senza compromessi

Progettata da Western Digital con l’obiettivo di garantire prestazioni di livello assoluto, arriva a una velocità di 900 MB/s nel trasferimento dati in fase di lettura, azzerando così le attese durante i caricamenti. Nulla è stato lasciato al caso nemmeno in termini di design, come un supporto ideato per posizionarla sulla scrivania o di fianco alle piattaforme da gioco riducendo al minimo l’ingombro. Le dimensioni sono pari a 96x35x58 millimetri, il peso si attesta a 125 grammi. La connessione avviene tramite USB-C (interfaccia USB 3.2 Gen 2, cavo in dotazione). Ulteriori informazioni sono consultabili all’interno della descrizione completa.

In questo momento, grazie all’offerta in corso, si ha l’opportunità di acquistare l’unità WD_BLACK D30 da 1 TB al prezzo finale di soli 111 euro. Si tratta del minimo storico per il prodotto, anziché 257 euro come da listino, grazie allo sconto del 57% applicato in automatico da Amazon. Un affare che gli interessati devono cogliere al volo.

Segnaliamo infine che la disponibilità è immediata e che la consegna a domicilio è garantita entro un paio di giorni, gestita direttamente dalla logistica dell’e-commerce, con spedizione gratuita. In altre parole, effettuando subito l’ordine, si è certi di ricevere la SSD esterna di Western Digital a casa entro sabato.

