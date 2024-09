SSD esterno da 1 TB: SUPER OFFERTA su Lexar SL500

Lo sconto del 34% proposto oggi da Amazon sull’unità SSD esterna da 1 TB della serie Lexar SL500 è un ottimo affare. Ti permette di avere sempre con te, sulla scrivania di casa o quella dell’ufficio così come in movimento, un disco dalle prestazioni elevate ed estremamente affidabile, come da tradizione per il marchio. È protetto da un involucro realizzato in metallo, così da risultare resistente alle sollecitazioni e agli urti accidentali. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione: se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne ora.

Lexar SL500: SSD esterno da 1 TB in sconto

Utilizza la tecnologia USB 3.2 Gen 2×2 e arriva alla velocità di 2.000 MB/s in fase di lettura (e a 1.800 MB/s in scrittura) per ridurre al minimo indispensabile i tempi di attesa durante il caricamento, il salvataggio e l’elaborazione dei dati, garantendo così una reattività elevata in ogni situazione. È compatibile anche con le console PlayStation e Xbox. Vuoi saperne di più? Trovi tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

L’offerta è proposta da Amazon, che si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, con la consegna gratuita a domicilio assicurata già entro domani se effettui l’ordine in questo momento. Il cavo USB-C per il collegamento è incluso nella confezione.

Lo sconto del 34% è applicato in automatico (non ci sono coupon da attivare o codici promozionali da inserire) e puoi acquistare l’unità SSD da 1 TB della serie Lexar SL500 al prezzo finale di soli 114 euro invece di 175 euro come da listino. Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni è molto alto: 4,4/5 stelle.