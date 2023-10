SSD Esterno Samsung T7: perfetto anche per il Gaming (-60€)

L’ottimo SSD Esterno Samsung T7 da 1 TB è in super offerta su MediaWorld. Un top seller esagerato perché per molti è stata la soluzione alle esigenze di archiviazione extra anche in campo gaming. Infatti, grazie alla sua velocità di lettura, molto vicino agli SSD interni, garantisce prestazioni elevati e tempi di caricamento dimezzati sui giochi per console e computer trasferiti sulla sua unità. In pratica stiamo parlando di uno storage portatile, senza bisogno di installazione, potente e preciso. Acquistalo ora risparmiando 60 euro!

SSD Esterno Samsung T7: 1TB di archiviazione velocissimo

Con un SSD Esterno Samsung T7 hai 1TB di archiviazione possibile super veloce. Infatti, questo storage raggiunge una velocità di lettura fino a 1050 MB/s, perfetta per il gaming, e una velocità di scrittura fino a 1000 MB/s, perfetta per il trasferimento dati. Vivi un’esperienza di gioco e di lavoro a prestazioni elevatissime. La qualità è eccellente grazie anche alla tecnologia USB 3.2 di cui è dotato. Potrai trasferire file pesanti in pochissimi secondi.

Cosa stai aspettando? Migliora notevolmente la tua produttività e le tue passioni. Scegli questa super offerta di MediaWorld per risparmiare senza rinunciare a una qualità elevata. Acquistalo subito a soli 89 euro, invece di 139,99 euro. Acquistandolo online hai il vantaggio di poter prenotare un ritiro gratuito presso il negozio più vicino a te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.