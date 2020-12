SSD esterno Western Digital: super sconto su Amazon

Se siete alla ricerca di un disco esterno su in cui archiviare i dati, le offerte di Amazon propongo un’ottima soluzione se si parla del rapporto prezzo/prestazioni. Stiamo parlando del Western Digital My Passport Go, un SSD esterno che offre spazio aggiuntivo e tanta velocità.

Western Digital My Passport Go: caratteristiche tecniche

Rispetto ad un tradizionale hard disk esterno, quindi con disco magnetico, in questo caso troviamo delle memorie NAND in grado di offrire velocità tre volte superiori. Si tratta infatti di un SSD SATA III da 2,5 pollici, contenuto in una cover ideale per chi lavora spesso in mobilità. La cover infatti presenta un bordo completamente in gomma in grado di attutire le cadute e proteggere da eventuali danni il disco. Mentre le velocità raggiungono ben 300 MB/s.

Molto interessante invece il cavo che può essere incassato direttamente all’interno della cover. Questo garantisce una maggiore comodità per il trasporto ed una grande semplicità di utilizzo. Naturalmente l’SSD offre le prestazioni massime se connesso ad una porta USB 3.0. Tuttavia nulla vieta di collegarlo tramite una porta USB 2.0, a discapito ovviamente delle prestazioni. Molto importante la garanzia del produttore che è di ben 3 anni, 12 mesi in più rispetto agli HDD esterni.

Si tratta di un prodotto perfetto per chi vuole prestazioni elevate, senza spendere cifre esorbitanti. Amazon infatti propone il taglio da 500GB a soli 54,99 euro con uno sconto di oltre 20 euro sul prezzo di listino.