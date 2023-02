SSD interno da 1TB e passa la PAURA: memoria da vendere

I gigabyte sul computer finiscono troppo in fretta o il tuo hard disk è troppo lento? Fai un upgrade più che vantaggioso al tuo computer con questo SSD SATA da 1TB di Crucial.

Lo trovi in offerta adesso su Amazon a un prezzo più che vantaggioso di 77€ grazie allo sconto del 30%. Ordinalo adesso per non perdere questa straordinaria promozione.

Amazon Prime ti permette di riceverlo a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutto il territorio italiano.

Dai nuova vita al tuo PC con questo SSD targato Crucial

Una volta ci bastavano a malapena a 100GB per avere tutto lo spazio del mondo, mentre oggi sono veramente pochissimi per quello che serve. Infatti in pochi anni non solo è aumentata la grandezza di programmi, giochi e sistemi operativi ma anche la velocità di esecuzione dei computer. Per questo oggi ti voglio presentare questo straordinario SSD SATA da 1TB di Crucial che ti garantisce non solo un’infinità di spazio ma anche un’alta velocità di operazione.

Da anni la Crucial produce hard disk e SSD di alta qualità con velocità di lettura e scrittura fino a 560 MB/s che rendono il tuo PC molto più veloce e prestante. Potrai utilizzarlo quindi non solo per aumentare lo spazio di archiviazione, ma anche per rendere veloce l’avvio del sistema operativo, programmi e giochi.

Avendo una misura standard di 2,5 pollici potrà essere installato sia sul tuo computer fisso che portatile, ti consiglio però di controllare prima se questo SSD è compatibile con quest’ultimo. In caso di problemi ricordati che hai ben cinque anni di garanzia.

Corri subito su Amazon e acquista adesso questo straordinario SSD SATA da 1TB di Crucial allo straordinario prezzo di soli 77€ grazie allo sconto del 30%.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.