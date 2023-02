SSD Interno NETAC 1TB adatto anche per PS5 in grande sconto

Fate molto uso del PC per lavoro, studio o gaming? Allora potreste avere ben presto problemi di spazio e quindi dovreste iniziare a pensare all’acquisto di un SSD. Tra le offerte di Amazon spicca l’SSD interno, rapido e performante, NV5000 da 1 TB della Netac. Si tratta di un’azienda leader del settore che dalla sua nascita ha iniziato a lavorare progettando e producendo device di memoria sempre migliori. Oggi il suddetto dispositivo passa da 115,99 euro a 92,79 euro grazie allo sconto del 20% da selezionare prima di procedere con l’acquisto.

SSD Interno NETAC NV5000 1TB: caratteristiche principali

Questo SSD non occupa fisicamente molto spazio, infatti le sue misure in centimetri sono solo 8 x 2,3 x 1,1 , e i gamer saranno contenti di sapere che questo prodotto è compatibile anche con le console PlayStation 5 per un’espansione di archiviazione SSD M.2 ultra veloce. Dotato di tecnologia intelligente di controllo della temperatura, che può monitorare e regolare la temperatura dei componenti in tempo reale, in modo che quella dell’SSD sia mantenuta entro un intervallo ragionevole per garantire la stabilità del lavoro. I chip 3D NAND Flash selezionati hanno densità di capacità e affidabilità superiori rispetto alle strutture 2D. Supporta anche LDPC Intelligent Error Correction, prolungando significativamente la durata del disco rigido.

Questo SSD Interno Netac NV5000 da 1TB con dissipatore di calore Graphene ha una garanzia di ben 5 anni. Il suo prezzo scende da 115,99 euro a soli 92,79 euro grazie allo sconto del 20% da applicare prima di procedere con l’acquisto del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.